La preoccupazione della comunità savonese: "Testimoni di Geova torturati in Russia"

Cresce l’angoscia della comunità savonese dei testimoni di Geova, composta da circa 1200 fedeli, per l’ulteriore inasprimento della persecuzione subita dai confratelli nella Federazione Russa. Ai gravissimi soprusi già denunciati da tempo, si aggiungono adesso terribili torture inflitte dalle stesse autorità oltre che sequestro di persona.

Lo scorso 4 ottobre, a Irkutsk in Siberia, agenti armati dell’OMON (Unità mobile speciale della Guardia Nazionale russa) hanno fatto irruzione in 12 case di testimoni di Geova e hanno brutalmente aggredito due coppie di Testimoni: Anatolij e Greta Razdobarov e Nikolaj e Lilija Merinov.

Alle 6 di mattina gli agenti speciali sono entrati con la forza nella casa di Anatolij e Greta. Subito li hanno ammanettati con le braccia dietro la schiena e li hanno colpiti ripetutamente. Anatolij è stato preso a calci all’addome e alla testa, afferrato per le mani ammanettate e sollevato con violenza da terra. Non contenti, gli uomini dell’OMON hanno continuato a torturarlo cercando di inserire con la forza una bottiglia di vetro tra le sue natiche. Gli agenti sono rimasti nella casa dei Razdobarov per più di otto ore di violenza e terrore. Anche Nikolaj e Lilja Merinov hanno subito torture. Quando gli agenti hanno fatto irruzione nella loro casa per prima cosa hanno colpito Nikolaj al volto rompendogli i denti davanti e facendogli perdere i sensi. Anche Lilja è stata aggredita più volte e ammanettata, e solo dopo diverso tempo le hanno permesso di vestirsi adeguatamente.

“È encomiabile l’atteggiamento pacifico che mostrano i Testimoni di Geova in Russia anche quando le autorità russe usano la forza, la paura e l’intimidazione per i loro fini persecutori. Auspichiamo che questi scioccanti attacchi alla libertà di religione e ai fondamentali diritti dell’uomo finiscano al più presto” ha dichiarato Emanuele Fogliani, portavoce dei Testimoni di Geova per la Liguria e la Toscana.

Dal 2017, quando la Corte Suprema di Mosca ha dichiarato estremiste le attività degli oltre 175 mila Testimoni di Geova russi, la situazione della comunità è andata peggiorando. Al 15 ottobre scorso sono state condotte in tutta la Federazione Russa 1583 perquisizioni nelle case di Testimoni di Geova alla ricerca di pubblicazioni religiose considerate materiale “eversivo”, tra cui la Bibbia stessa, 559 Testimoni hanno subito un processo penale, 299 fedeli in totale sono stati incarcerati e sono state già pronunciate 143 sentenze con condanne fino a 8 anni di carcere (fonte: jw-russia.org).