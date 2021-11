Ponte di Ognissanti, bilancio positivo per Federaberghi: "Il turismo riparte, stazioni sciistiche già al completo per l'inverno"

Il tempo incerto del lungo fine settimana appena trascorso non ha fermato la voglia di viaggiare.

Nonostante la pioggia e l’allerta meteo annunciata per il 1° novembre, le presenze riscontrate in Liguria sono decisamente confortanti. Commenta a La Voce di Genova il presidente di Federalberghi Liguria Aldo Werdin: "È stato un bellissimo ponte di Ognissanti, nonostante il maltempo. La Liguria è stata presa d’assalto, così come Milano e le città d’arte, i laghi in Lombardia e il Veneto. La gente ha voglia di muoversi e questo fa sicuramente piacere. Sono state registrate buone presenze anche dalla Francia e dalla Svizzera".

Toti ha dichiarato che l'incremento dei turisti è dovuto anche alla campagna vaccinale.

"La tranquillità maggiore data dai vaccini ha sicuramente inciso. - spiega Werdin - Prima delle nuove disposizioni i colori diversi tra una regione e l’altra lasciavano troppa incertezza per decidere di spostarsi. Speriamo che si prosegua in questa direzione, anche se negli ultimi giorni i contagi sono aumentati".

Ci sono stati problemi con gli utenti o il personale per la questione Green pass?

"Nessun caso è stato segnalato al momento dai colleghi. La situazione è tranquilla e i casi sporadici che si sono presentati sono stati gestiti al momento senza nessuna conseguenza rilevante".

Sulla scia di questo bilancio positivo, che previsioni possiamo fare per le vacanze di Natale?

"Speriamo in un bis di questo ponte. Mi risulta che le stazioni sciistiche e montane siano già al completo con le prenotazioni. Chi vuole spostarsi probabilmente sceglierà la Liguria. Se il tempo sarà clemente e si manterrà come speriamo, e se il rapporto tra vaccinazioni e contagi sarà accettabile si potrebbe chiudere l’anno in bellezza", conclude Werdin.