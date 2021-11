Carcare, donna investita da un'auto: codice rosso in elisoccorso al Santa Corona

Incidente stradale nel pomeriggio odierno a Carcare dove, secondo quanto riferito, una donna è stata investita da un'auto mentre stava percorrendo l'attraversamento pedonale che conduce al supermercato Lidl.

L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 16.45 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca carcarese e l'automedica del 118. Mobilitato anche l'elisoccorso Grifo.

La persona ferita, secondo le prime informazioni una donna di circa 45 anni, è stata trasportata per via aerea in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Sul luogo del sinistro presenti anche i Carabinieri, la Polstrada e la Polizia Locale per gli accertamenti del caso.