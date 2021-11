La furia dell'onda che ha travolto i bagni Maddalena di Arenzano in un documentario proiettato durante Cop26 (VIDEO)

La furia dell'onda che il 29 ottobre 2018 ha travolto i bagni 'Maddalena' di Arenzano è una delle prime immagini del cortometraggio, documentario proiettato davanti ai potenti del mondo in occasione del Cop26 di Glasgow che mostra gli effetti dei mutamenti climatici.



Il 29 ottobre 2018, mentre la titolare Giovanna Damonte e il personale si trovavano nello stabilimento per buttare fuori l'acqua entrata all'interno a causa della tempesta, vennero travolti dall'onda che devastò il locale, ferendo la titolare, finita in ospedale con una vertebra rotta.

“Alla conferenza mondiale Cop 26 di Glasgow alla presenza di Joe Biden, Boris Johnson, Mario Draghi e tutti gli altri leader mondiali c'eravamo anche noi balneari.Guardate il filmato al minuto 60. Bagni Maddalena Arenzano la grande onda dell'ottobre 2018. Queste immagini speriamo trasmettano con chiarezza quale sia l'attaccamento dei balneari alle proprie attività”. Questo il messaggio diffuso dai balneari dopo la conferenza di Glasgow sul clima.