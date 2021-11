Minacce a Toti, scatta la scorta per il presidente della Regione

Dopo le ultime minacce, il presidente della Regione Giovanni Toti è stato messo sotto scorta. Nel pomeriggio la decisione del comitato per l'ordine e la sicurezza, che ha disposto la misura.



Toti è da tempo nel mirino di alcuni no vax che avevano lanciato uova contro la sua auto e lo hanno più volte minacciato sui social.



Le ultime minacce risalgono a pochi giorni fa, quando nel quartiere di Oregina è comparsa la scritta 'Giovanni Toti morto P38'.Lo stesso presidente della Regione ha commentato l'episodio.

"Ci siamo ormai abituati, anche se è brutto da dire come sensazione. Che il clima nel paese sia complesso lo dimostrano le tante piazze e lo dimostra la situazione di Trieste, dove ieri ho visto una presa di posizione delle autorità locali molto netta e molto forte. Io posso solo auspicare che tutti abbassino di un tono il livello delle polemiche, che ci si affidi alla scienza e alle persone che sono del mestiere, senza immaginare complotti o utilizzare la paura delle persone che è legittima per certi aspetti, perché è un sentimento irrazionale, e quindi non può essere controllato, però che nessuno ne faccia un tema di strumentalizzazione, o peggio attivazione di vecchie violenze politiche che ci piace aver dimenticato. Dopodiché noi tiriamo dritto per la nostra strada, mi hanno fatto molto piacere tutte le telefonate e le prese di posizione di presa di solidarietà di tutto il mondo politico, segno che nei momenti complessi la nostra democrazia ha un livello di tenuta importante

Il clima di tensione è sempre preoccupante, io credo che la ragione oggi, come in altre occasioni sia dalla parte delle istituzioni e credo che riusciremo tutto sommato in qualche modo a superare anche questo".