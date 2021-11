Savona, danneggiano e rubano da auto in sosta: due giovani arrestati

Questa notte a Savona, i poliziotti della Squadra Volante hanno tratto in arresto un diciannovenne ed un ventunenne con l’accusa di furto aggravato in concorso. Uno dei due è stato, inoltre, trovato in possesso di una dose di eroina e quindi segnalato amministrativamente alla Prefettura.

Erano circa le tre del mattino quando la pattuglia è stata inviata dalla Sala Operativa a verificare una segnalazione, giunta al numero unico di emergenza 112, del danneggiamento di un’autovettura nella zona di via Genova.

Sul posto gli agenti hanno trovato diverse auto con i vetri infranti e i due giovani con la refurtiva, circostanza che ha fatto scattare nei loro confronti il provvedimento restrittivo. Gli arrestati dopo gli atti di rito sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.