Savona, pulizia vegetazione e creazione piste d'accesso per eseguire sondaggi: via ai lavori per sistemare via alla Strà

Via all'affidamento degli interventi di pulizia della vegetazione erbacea, arbustiva, arborea e la creazione di piste di accesso utili all'esecuzione di sondaggi geognostici e indagini geofisiche in via alla Strà a Savona per consentire la progettazione e l’esecuzione dei lavori.

Il comune ha deciso infatti di investire 500mila euro, finanziati grazie ad un contributo ministeriale (per un totale di 1 milione e 425mila stanziati dal Ministero dell'Interno), per la strada comunale, nel percorso che si sviluppa a monte della località Conca Verde e in un breve tratto in prossimità del Forte di Monte Ciuto, che lo scorso 23-24 novembre 2019 a causa di una violenta alluvione era stato interessato da dissesti (la strada era scivolata verso il basso per circa metà della carreggiata, per una lunghezza di 50-60 metri a circa 800 metri dal bivio con la SP 29 presso Cadibona) che avevano completamente impedito il transito di automezzi e che aveva comportato la chiusura al transito.

La ditta alla quale verranno affidati i lavori dovrà quindi realizzare interventi per ripristinare la viabilità in condizioni di sicurezza della strada nei tratti interessati dai cedimenti del corpo stradale, del ciglio di valle e dei dissesti a monte.

I dissesti si erano verificati in 3 punti procedendo lungo la strada in via alla Stra e uno in prossimità del Forte.

Con la circolazione che era stata interdetta ai veicoli e ai pedoni all'altezza della diramazione della via Alla Strà alle intersezioni con la Via N.S. Del Monte (presso località ”Monte Ciuto”) e Via Nazionale Piemonte e Via Cimamontata (presso l'abitato di Cadibona), nonché alle intersezioni con Via F.lli Grondona e Via Bonini.

Nei mesi scorsi, come già avevano fatto due anni fa, un gruppo di cittadini ha effettuato una raccolta firme, denunciando la problematica e consegnandole al Prefetto, al Questore, all'ex sindaco Ilaria Caprioglio e alle forze delle ordine.