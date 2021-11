Al Miac di Cuneo arriva la 41ª Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese

“La 41^ Mostra Nazionale Bovini di Razza Piemontese sarà un vero e proprio evento che vedrà il meglio della produzione della Granda e non solo”. Parola di Marcello Cavallo, presidente del MIAC di Cuneo.

La manifestazione si terrà da venerdì 5 a domenica 7 novembre al MIAC di Cuneo, in località Ronchi, via Bra 77. Organizzano MIAC e Anaborapi, con il patrocinio di Città di Cuneo, Fondazione Crc, Confcommercio Imprese per l’Italia Cuneo, WeCuneo, Conitours e Atl del Cuneese.

Il programma è ricchissimo e prevede importanti novità rispetto al passato, nell'ottica di far conoscere la carne piemontese a tutti.

Spiega il presidente Marcello Cavallo: “La grande novità è rappresentata dalla 'Serata Piemontese Gourmet', realizzata in collaborazione con WeCuneo per portare la manifestazione in città, nei migliori ristoranti di Cuneo. Le serate saranno due, venerdì 5 e sabato 6 novembre, con la proposta di menù a base di carne bovina di razza piemontese e prodotti del territorio”.

Inoltre sabato 6 novembre alle ore 11 si terrà al MIAC il webinar “Conosco la Piemontese” moderato dalla critica enogastronomica Paola Gula. Interverranno: Federico Francesco Ferrero, presidente di Torino-Piemonte World Food Capital ed esperto di enogastronomia; Giuseppe Pulina, presidente di Carni Sostenibili e docente presso l'Università degli studi di Sassari; il dott. Giuseppe Malfi, medico nutrizionista; l'allevatore Bruno Bertola; Antonio Bova, esperto nella commercializzazione della carne; Caterina Quaglia, chef dell'Associazione Cuochi Provincia Granda.

“Si tratta di relatori di grande fama per promuovere a livello nazionale questa splendida carne che, oltre a essere molto buona, ha caratteristiche organolettiche davvero interessanti. Saranno approfonditi i valori nutrizionali della carne in termini di sostenibilità degli allevamenti e si parlerà del suo uso in cucina”, commenta Cavallo.

“Far conoscere le qualità zootecniche della razza bovina Piemontese, sensibilizzare i cittadini in merito a quelle che sono le modalità di allevamento della Piemontese e informare i consumatori sulle caratteristiche della carne di razza Piemontese : sono questi gli obiettivi del webinar che si terrà sabato mattina”, aggiunge la direttrice del MIAC Cristina Allisiardi.

Sabato 6 e domenica 7 novembre, affiancato alla Mostra di Bovini del Miac, si terrà anche il mercato con i prodotti agroalimentari del territorio, la vendita e l'esposizione di macchine agricole. Inoltre, per tutte le giornate presso il ristorante “Oh Cuntacc!” (area MIAC) ci sarà la possibilità di degustare carne piemontese, prodotti del territorio e specialità gastronomiche locali.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più appetibile questo evento per famiglie e consumatori, per farli entrare in contatto con il mondo della Piemontese e dare l'opportunità a tutti, grandi e piccini, di vivere una giornata un po' diversa”, conclude Cavallo.