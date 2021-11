Sabato 6 novembre, webinar “conosco la piemontese” in diretta su tutte le piattaforme BeLocal e TargatoCN

Perché è importante conoscere la Piemontese? Una vera e propria eccellenza tutta made in Italy o meglio, made in Piemonte.

Ce lo spiegano gli esperti invitati da MIAC e ANABORAPI al convegno “Conosco la Piemontese”. Un convegno dedicato a tutti i consumatori che verrà trasmesso in diretta streaming a livello nazionale e in cui verranno affrontate tematiche fondamentali: dalla sostenibilità degli allevamenti, ai valori nutrizionali della carne di razza bovina piemontese, per poi approfondire il suo miglior utilizzo in cucina.

I relatori sono tutti appartenenti al mondo del food e dell’enogastronomia: dott. Federico Francesco Ferrero, Presidente di Torino-Piemonte World Food Capital; prof. Giuseppe Pulina, Presidente di Carni Sostenibili e docente presso l’Università degli studi di Sassari; dott. Giuseppe Malfi, medico nutrizionista; Bruno Bertola, allevatore di Piemontesi; Antonio Bova, esperto nella commercializzazione della carne e Caterina Quaglia, chef dell’Associazione Cuochi Provincia Granda. Modera la tavola rotonda, Paola Gula giornalista e critica enogastronomica.

Sarà possibile seguire il webinar a partire dalle ore 11, sul sito web di BeLocal (be-local.it), su tutte le piattaforme social di BeLocal (Facebook, LinkedIn, Youtube e Twitter) e su TargatoCN.it.