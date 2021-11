Venerdì, sabato e domenica cene a base di carne piemontese in collaborazione con i ristoranti di Cuneo

All’interno delle iniziative legate alla 41° Mostra nazionale bovini di Razza Piemontese, che si svolgerà il 5, il 6 e il 7 novembre al MIAC, da non perdere l’appuntamento con le cene gourmet nei ristoranti di Cuneo. Per celebrare la manifestazione, nelle serate di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 novembre, alcuni locali serviranno piatti della tradizione proposti in chiave contemporanea, con protagonista, ovviamente, la carne bovina di Razza Piemontese.

I primi ristoranti ad aderire all’iniziativa, promossa da WeCuneo, sono stati: Ristorante Il Nanetto di Madonna dell’Olmo (Via della Magnina 3/A) e Osteria Il Nanetto di Caraglio (Via Giacomo Matteotti 40) con la battuta, emulsione di uovo marinato e Parmigiano, i ravioli al cacao ripieni di coda brasata e la costata 500 g con verdure al burro; Ristorante Piatti di Parola di Cuneo (Via Savigliano 11) con la tagliata di Fassona, fiori di zucca croccanti e fonduta di Castelmagno; Ristorante Il Grill del Lovera di Cuneo (Via Roma 37) con la battuta al coltello, ravioli al ragù e la tagliata di Fassona; Bar Restaurant 800 di Cuneo (via Roma 53) con la giovenca qualità premium; Ristomacelleria D’Ale di Cuneo(via Carlo Pascal 3) con “il Croccante” hamburger con doppia panatura, Crudo di Cuneo, miele e pomodorini confit; Ristorante Bove’s di Cuneo (Via Dronero 2/b) con cervella impanata e fritta con fondo bruno, vitello tonnato e picanha piemontese con burro di montagna.

Seguiranno altre adesioni da parte di ristoranti cuneesi. Per informazioni e prenotazioni, contattare direttamente i ristoranti.