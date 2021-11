Divieto di accesso a cinema e ristoranti per non vaccinati, Toti: "Quella di Bassetti presa di posizione più che opportuna" (VIDEO)

Giovanni Toti si dice possibilista sulla proposta lanciata dal primario del reparto di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti di vietare l'ingresso in cinema, ristoranti, bar e altri locali ai non vaccinati. Il professore, critico con il green pass perché non avrebbe dato la spinta necessaria alla campagna vaccinale, ha lanciato la proposta, proprio per evitare la possibilità di effettuare il tampone per accedere alle attività di svago.





Sul tema, Toti ha risposto: "Facciamo quello che c'è bisogno per evitare di trovarci di nuovo in una situazione di emergenza. Valuteremo a seconda delle esigenze, quelli del professor Bassetti sono evidentemente degli stimoli e in qualche modo delle suggestioni a un dibattito che è tutto volto, uomo di scienza qual è a incentivare ovviamente le vaccinazioni, in questo senso la ritengo una presa di posizione più che opportuna, poi la politica fa le scelte sulla base di tanti altri fattori".

Toti ha parlato anche dell'ipotesi di proroga dello stato di emergenza e dell'obbligo di green pass.

"Vediamo - ha detto Toti - è difficile fare delle valutazioni oggi. Il dato epidemiologico è certamente in crescita, il dato dei ricoveri ci dice che siamo al 10% dello scorso anno con un'incidenza quasi pari, segno per chi ancora oggi ha qualche perplessità che il vaccino e la scienza, come i monoclonali, l'assistenza domiciliare via via sempre più sofisticata ci stanno garantendo tutto sommato una tenuta di sistema importante, di cui tutti dovrebbero tenere conto, anche perché a questa tutti hanno collaborato, almeno le forze più responsabili del paese, da tutti i partiti politici al governo ai sindacati delle varie categorie. Il fatto che il covid non sia un lontano ricordo alle nostre spalle ce lo dicono i numeri, a ridosso della scadenza dello stato di emergenza vedremo cosa valuterà il governo e come sempre prenderemo di buon grado la decisione".

Il presidente della Regione, infine ha commentato le minacce ricevute nei giorni scorsi.

"Ci siamo ormai abituati, anche se è brutto da dire come sensazione. Che il clima nel paese sia complesso lo dimostrano le tante piazze e lo dimostra la situazione di Trieste, dove ieri ho visto una presa di posizione delle autorità locali molto netta e molto forte. Io posso solo auspicare che tutti abbassino di un tono il livello delle polemiche, che ci si affidi alla scienza e alle persone che sono del mestiere, senza immaginare complotti o utilizzare la paura delle persone che è legittima per certi aspetti, perché è un sentimento irrazionale, e quindi non può essere controllato, però che nessuno ne faccia un tema di strumentalizzazione, o peggio attivazione di vecchie violenze politiche che ci piace aver dimenticato. Dopodiché noi tiriamo dritto per la nostra strada, mi hanno fatto molto piacere tutte le telefonate e le prese di posizione di presa di solidarietà di tutto il mondo politico, segno che nei momenti complessi la nostra democrazia ha un livello di tenuta importante