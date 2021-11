Divieto di manifestazioni in Liguria come a Trieste? Toti: "Al momento non ce n'è bisogno, ma non lo escludo"

Divieto di manifestazioni in Liguria come a Trieste? Il presidente della Regione Giovanni Toti al momento lo esclude, ma se la curva epidemiologica dovesse risalire potrebbe prendere in considerazione la possibilità di firmare un'ordinanza simile a quella firmata a Trieste, città simbolo della manifestazione dei portuali, il cui leader, Stefano Puzzer, sabato era a Genova.



"Se ce ne fosse bisogno assolutamente sì, - ha dichiarato - siccome non ce n'è bisogno al momento per fortuna no. Devo dire che il mondo del lavoro, delle associazioni, delle imprese e dei sindacati ha nel nostro territorio reagito con grande responsabilità, anche quando aveva delle legittime perplessità sulle politiche, come è possibile avere in una grande democrazia. Le uniche manifestazioni che abbiamo sono ormai quelle del sabato pomeriggio, che ci tengono compagnia con variopinti cortei, che ritengo lo sfogo di persone che hanno tutto il diritto di manifestare. È ovvio che se i numeri della pandemia dovessero cambiare come avvenuto a Trieste o le manifestazioni dovessero diventare maggiormente partecipate e più confuse di quelle che abbiamo visto, è chiaro che qualcosa del genere bisognerebbe sollecitarlo alle forze di pubblica sicurezza. Per il momento sono abbastanza orgoglioso di come il nostro capoluogo e in generale la Liguria ha saputo dare il proprio contributo all'ingresso del green pass nel mondo del lavoro e lo ha fatto con grande serietà, ponderazione, con tutte le difficoltà che una scelta così comporta, ma lo ha fatto con grande senso di responsabilità”.