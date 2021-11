Floricoltura, vicepresidente Piana: “Regione Liguria all’International floriculture trade fair in Olanda”

“L’International floriculture trade fair (Iftf) in Olanda è una vetrina internazionale in presenza importantissima per potenziare la rete di contatti e toccare letteralmente con mano la qualità dei prodotti distribuiti quest’anno su oltre 150 espositori: ecco perché Regione Liguria non poteva mancare partecipando con uno stand coorganizzato col Distretto florovivaistico della Liguria e l’Associazione nazionale commercianti ed esportatori di fiori (Ancef), con la partecipazione di sei aziende sanremesi altamente rappresentative. Sono veicolati soprattutto ranuncoli, anemoni, ginestre, fronde verdi e fiorite, prodotto stabilizzato e bouquet preconfezionati. Ricordo che l’export di fiori è uno dei motori della nostra economia: circa l’80% della produzione sanremese raggiunge Paesi esteri”: a dichiararlo è il vicepresidente ed assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana a Vijfhuizen, vicino ad Amsterdam, presso lo stand dedicato alla Liguria nel centro congressi Expo Haarlemmermeer, dov’è in corso l’Iftf fino al 5 novembre.