Il monaco benedettino Franco Gazzera, priore dell’abbazia di Finalpia e parroco delle chiese di nostra Signora Assunta e san Giacomo in Finale e dei santi Cipriano e Gennaro in Calvisio, nonché direttore dell’Ufficio liturgico diocesano, è stato nominato dal vescovo delegato della diocesi di Savona-Noli per il Congresso eucaristico nazionale che avrà luogo dal 22 al 25 settembre 2022 a Matera.

Il Congresso prevede anche la presenza, a conclusione dei lavori, di Papa Francesco.