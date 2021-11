Varazze, scoperta la targa e intitolato un largo al Milite Ignoto (FOTO)

Intitolato un largo al Milite Ignoto ed è stata scoperta una targa in sua memoria. Questa mattina si è svolta la cerimonia di intitolazione a Varazze e dopo il raduno in viale Nazioni Unite e il trasferimento in piazza De Gasperi con l'alzabandiera e il canto degli Italiani e stato intitolato, nei pressi di Corso Matteotti e del Kursaal Margherita, il piazzale e sono stati eseguiti gli inni patriotici, con la partecipazione straordinaria delle classi, ad indirizzo musicale, della Scuola secondaria di 1° grado “Fabrizio De Andrè”, con strumentisti e coristi accompagnati dalla Prof.ssa Izabela Szlachetko.

"Le celebrazioni in omaggio al Milite Ignoto sono partite lo scorso venerdì con la conferenza 'Storia e significato del Milite Ignoto' al Cineteatro Don Bosco organizzata dal sindaco Luigi Pierfederici, al quale ho partecipato in rappresentanza della Regione, al fianco del graditissimo ospite della Città il colonnello dell'esercito Italiano Giuseppe Cacciaguerra. Presente anche il presidente della associazione Alpini Provinciale Emilio Patrone. È stata anche l'occasione per premiare i nostri piccoli studenti per i temi svolti sull'argomento - ha detto il consigliere regionale di Cambiamo Alessandro Bozzano - Con grande dispiacere oggi non potrò essere presente alla cerimonia di scopertura della targa, ma sono presente con il pensiero. È un messaggio molto importante quello che oggi Varazze vuole dare, partecipando attivamente al Centenario per il Milite Ignoto. La nostra città onora i suoi caduti. A loro dobbiamo la libertà, una parola che nel panorama attuale acquisisce un significato ancora più prorompente".