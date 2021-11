Esercitazioni dei vigili del fuoco in tutta la Liguria

I vigili del fuoco stanno effettuando una serie di esercitazioni riguardanti la mobilitazione nazionale del dispositivo di colonna mobile: le attività, previste dal 2 al 5 novembre, interessano l’intera Liguria e riguardano anche lo svolgimento di specifiche manovre sul campo.



In questo contesto il comando di Genova, con oltre quaranta unità operative al giorno, è impegnato in quattro manovre esercitative: presso la raffineria Iplom di Busalla ove viene simulata la gestione e il coordinamento dell’intervento tecnico a seguito di un rilascio incontrollato di sostanze pericolose; presso la Fiera del Mare dove viene effettuato il montaggio delle strutture logistiche per ospitare i soccorritori; presso il lago in Val Noci dove vengono simulate manovre tecniche di soccorso acquatico e di derivazione speleologica alpine e fluviali; infine presso il comando di Savona dove si svolgono manovre di ricerca e soccorso in ambito urbano.