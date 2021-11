5 trucchi per eliminare i cattivi odori e avere una casa sempre profumata

In casa purtroppo capita spesso che si vengano a formare dei cattivi odori, in molti casi persistenti e difficili da eliminare soprattutto in alcune stanze come il bagno e la cucina. Non è certo piacevole accogliere gli ospiti in un ambiente che anziché essere profumato risulta sgradevole, dunque occorre cercare delle soluzioni che permettano di eliminare una volta per tutte i cattivi odori. Fortunatamente, con i prodotti giusti e qualche semplice accortezza è possibile risolvere questo problema ed avere una casa sempre profumata. Scopriamo allora insieme 5 trucchi efficaci.

#1 Arieggiare sempre tutte le stanze

Anche se può sembrare scontato, arieggiare tutti i giorni per almeno 30 minuti ogni stanza della casa è il primo passo da compiere per evitare che i cattivi odori si accumulino e si diffondano nei vari ambienti. Se in estate la maggior parte delle persone è abituata ad aprire le finestre al mattino, nel periodo invernale quando arrivano i primi freddi sono pochi coloro che arieggiano quotidianamente. Eppure si tratta di una buona abitudine che non dovrebbe mai passare in secondo piano, non solo per evitare la formazione di odori sgradevoli ma anche per rendere l’aria di casa più sana.

#2 Pulire sempre tappeti e tende

I tappeti e le tende sono dei veri e propri ricettacoli di odori sgradevoli, perché i tessuti tendono ad assorbirli quotidianamente e alla lunga si impregnano. Per questo motivo, è fondamentale aspirare tutti i giorni i tappeti di casa e preoccuparsi anche di lavare le tende di frequente, specialmente quelle della cucina, del soggiorno e del bagno. Sono infatti queste le stanze in cui generalmente vengono prodotti odori più sgradevoli e necessitano di un’attenzione in più.

#3 Il trucco dell’aceto per assorbire gli odori

Nelle stanze della casa più critiche, come la cucina ed il bagno, un trucco che funziona davvero molto bene è quello di lasciare un bicchiere di aceto di vino bianco per qualche ora, tenendo le finestre chiuse. Si tratta del classico rimedio della nonna, un vero e proprio evergreen che però ancora oggi si rivela decisamente utile. L’aceto infatti è in grado di assorbire i cattivi odori, dunque specialmente nelle stanze più piccole basta un bicchiere per neutralizzare la puzza.

#4 Utilizzare un profumatore per ambienti

Una volta che i cattivi odori sono neutralizzati, un trucco per avere sempre un’aria gradevole in casa è quello di utilizzare un buon profumatore per ambienti. Nelle stanze più critiche conviene scegliere delle fragranze agrumate o con note marine, che dunque siano fresche e trasmettano un senso di leggerezza e di pulizia. I prodotti per la profumazione ambienti devono inoltre essere di buona qualità perché le fragranze troppo economiche rischiano di peggiorare la situazione, creando mal di testa e spiacevoli sensazioni.

#5 Niente sigarette in casa

Anche se questo è un consiglio scontato, vale la pena ribadirlo. È pressoché impossibile avere una casa profumata e priva di cattivi odori se si fumano sigarette al suo interno! Meglio dunque mandare i fumatori sul balcone e tenere le giacche in un guardaroba chiuso.