Alassio celebra la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Nel giorno delle Forze Armate, dell'Unità Nazionale e del centenario della traslazione all'Altare della Patria della salma del Milite Ignoto, l'amministrazione comunale di Alassio celebra la conclusione vittoriosa della Prima Guerra Mondiale e ricorda e onora i caduti per la patria, per la difesa della pace e per la civile convivenza internazionale in tutte le guerre e missioni di pace.

La cerimonia commemorativa avrà luogo giovedì 4 novembre alle ore 10,30 con il seguente programma: benedizione corone in piazza della Libertà; corteo fino al Monumento ai Caduti; alzabandiera ed esecuzione inno nazionale; deposizione corone; Santa Messa nella Collegiata di Sant'Ambrogio.