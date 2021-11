Albenga, ecco i vincitori del contest fotografico estivo "Di che scatto sei?"

Il giovane fotografo amatoriale Lorenzo Zorzut, è il vincitore del contest fotografico “Di che scatto sei?”. L’annuncio è stato fatto in occasione dell’incontro “Cantiere Turismo” tenutosi sabato 30 ottobre presso l’Auditorium San Carlo che ha visto presentare il nuovo piano di sviluppo marketing turistico 2022-2030.

Il contest si è svolto tra giugno e settembre 2021, con l’obiettivo ultimo di stimolare il coinvolgimento online sui profili di Scopri Albenga di turisti e cittadini, ai quali si è chiesto di documentare la propria estate attraverso scatti fotografici della nostra città e del nostro territorio e proprio nell’ottica di favorire il turismo locale è stato deciso di omaggiare il vincitore con un soggiorno presso una struttura ricettiva di Albenga per un week end nell’anno 2022.

Tra i sei finalisti che si sono contesi il premio finale, Lorenzo Zorzut ha convinto la giuria con un meraviglioso scatto del Centro Storico nel quale svettano le torri, simbolo della città, tra le nuvole bianche nel cielo blu, aggiudicandosi così un soggiorno ad Albenga.

Una sorpresa anche per gli altri finalisti che vedranno i loro scatti protagonisti delle nuove cartoline di Albenga pronte per la stagione primaverile 2022, ecco i nomi: Giulia Piemonte alias @ph.giuliam, con un meraviglio scatto dell’Isola Gallinara al tramonto, Roberto Ruaro alias @ruaroroberto, che ci regala una bellissima immagine dei gozzi liguri in riva al mare, Simona Pontina alias @gigia_phototravel con uno scorcio magico dei vicoli nel nostro centro storico, Alice Pippo alias @lacasadipippo, che ha fotografato il famoso ponte rosso, altro simbolo della città e infine Patrizia Ragno alias @patty_04__ che ha fotografato una delle nostre spiagge durante un’incantevole alba.

Il nuovo progetto delle cartoline di Albenga sarà inaugurato già dal prossimo mese con le cartoline natalizie che vedono protagonisti gli scatti dei vincitori del contest 2019 “Albenga s’Illumina d’Immenso”, che ricordiamo essere: Milena Manzoli, per la foto più suggestiva, Rita Baio per la foto nella Cassetta di Babbo Natale, gruppo Agesci Albenga 5 per la foto di gruppo, Paola Inzaghi Alberto per la foto Pet Friendly e Chiara Bosisio premio speciale della critica.