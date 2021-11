Finalborgo, domenica 7 novembre il concerto "Dall’alba al tramonto" di Michele Menardi Noguera

Domenica 7 Novembre, alle ore 16 presso il complesso monumentale di Santa Caterina a Finalborgo, appuntamento per l'Unitre del Finale con lo spettacolo "Dall’alba al tramonto" di Michele Menardi Noguera.

Andrà in scena un concerto in cui le musiche si alterneranno alla lettura di alcune poesie mentre sullo sfondo scorreranno immagini e video: 11 brani musicali accompagneranno il pubblico lungo un percorso temporale - dall’inizio alla fine di un’immaginaria giornata - in cui si incontreranno elementi naturalistici (l’alba e il tramonto, ma anche: un paesaggio, la primavera, le nuvole, le montagne, il mare in primavera, una chioccia) e soggetti umani (un bambino, dei danzatori, un fauno, il treno come simbolo del viaggio e del trascorrere del tempo) che hanno ispirato composizioni per flauto e pianoforte.