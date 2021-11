Il presidente Medusei traccia il bilancio del primo anno di legislatura: "L’emergenza non ferma il lavoro del Consiglio, avanti verso la ripresa"

Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha presentato oggi il bilancio dell’attività svolta dall’assemblea legislativa nel primo anno dell’undicesima legislatura.



I numeri: in 12 mesi si sono svolte 56 sedute dell’Assemblea legislativa e 178 sedute di Commissione; sono state approvate 23 leggi; sono state presentate in aula 409, fra interrogazioni e interpellanze, e 267 fra ordini del giorno, mozioni e risoluzioni; è stata istituita la Commissione speciale con funzioni di studio sul Nextgenerationeu e in questa legislatura è iniziata l’attività della Commissione antimafia.



«In stretta collaborazione con l’ufficio di presidenza – ha detto Medusei – ho cercato di garantire i lavori d’aula, gli incontri fra consiglieri e delegazioni di cittadini e, contemporaneamente, il rispetto delle misure anticontagio. Ricordo che, come segnale di forte responsabilità politica, abbiamo applicato l’obbligatorietà dell’accesso in aula dei consiglieri con la certificazione verde prima che la norma nazionale venisse adottata per i dipendenti della pubblica amministrazione».



«L’inizio dell’undicesima legislatura – prosegue Medusei – è stato impostato sulla necessità di continuare a dare risposte puntuali e tempestive all’emergenza sanitaria, sociale ed economica determinata dalla pandemia, riconoscendo sgravi fiscali e contributi alle categorie più colpite e sostegni agli enti locali. In un impegno sinergico fra tutti i gruppi l’assemblea ha continuato a tenere alta l’attenzione attraverso l’approvazione di numerosi ordini del giorno, anche sui problemi determinati dai cantieri che, dopo il crollo del ponte Morandi, continuano ad interessare tutta la rete autostradale ligure: il Consiglio ha esortato, e continuerà a farlo, governo e società concessionarie a riconoscere ai liguri misure adeguate contro i disagi provocati da questi interventi».



“Il Consiglio non s’è fatto trovare impreparato – continua Medusei – nemmeno rispetto all’opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel marzo scorso è stata istituita una commissione speciale, la cui presidenza è stata attribuita ad un consigliere di minoranza, per conoscere ed esaminare in modo corale e condiviso le opportunità offerte alla Liguria da questo eccezionale strumento finanziario”.



"Al di là delle priorità imposte dall’emergenza sanitaria tuttora in corso e dalla progettazione regionale legata al Pnrr – conclude Medusei – il Consiglio ha assunto anche iniziative legislative e di controllo, attraverso ordini del giorno, mozioni e interrogazioni, legate anche alla programmazione ordinaria: è stato un ritorno alla normalità che ha permesso d'implementare i servizi sanitari, riorganizzare l’accoglienza turistica, anche con il contrasto all’abusivismo e, far gli altri, introdurre nuove misure a favore del mondo dello sport, tutti interventi che le urgenze del 2020 e di parte del 2021 avevano necessariamente posto in secondo piano: è un segnale importante di una Liguria che è già ripartita".