Giro d'Italia, dopo sette anni il ritorno in Liguria? Possibile arrivo di una tappa a Genova

Dopo sette anni il Giro d'Italia potrebbe fare tappa in Liguria, con arrivo a Genova. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma i contatti tra Rcs, la società editrice che organizza la storica corsa rosa, e la Regione ci sono da tempo in vista del ritorno del Giro in una terra simbolo del ciclismo, il cui ponente è attraversato dalla classicissima Milano-Sanremo.



A Genova, secondo le indiscrezioni, dovrebbe arrivare una tappa nella seconda settimana del Giro 2022, che partirebbe da Parma. Il percorso definitivo sarà reso noto nei prossimi giorni, tanti tifosi e appassionati in Liguria e non solo lo attendono con il fiato sospeso. Al momento si conoscono le date, dal 6 al 29 maggio. Si partirà dall'Ungheria, dove saranno tre le tappe prima della pausa e il probabile arrivo in Sicilia, da dove i partecipanti risaliranno lo stivale.



Nelle scorse settimane la Regione aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno firmato dal consigliere della Lega Sandro Garibaldi, che impegnava la giunta a riportare in Liguria la corsa rosa, considerata, come si legge nel documento: "Non solo un’importante possibilità di promozione sportiva, turistico-culturale internazionale, ma anche una concreta opportunità di crescita economica, oltre a una vetrina internazionale per la regione".

"Il giro d’Italia è innegabile che sia una delle gare più belle ed affascinanti con una storia antica, ma che si rinnova ogni anno e sarebbe una bellissima opportunità per la Liguria poterlo ospitare - commenta l’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro - sto valutando seriamente l’opportunità di portare il ‘Giro’ in Liguria che sarebbe il coronamento di un anno di grandi gare ciclistiche della nostra regione. La Milano-Sanremo il trofeo Laigueglia, il giro dell’Appennino e quello della Lunigiana per citare le grandi gare del nostro territorio, ma anche il ciclocross e le gran fondo di Mountain Bike ed infine il Giro vorrebbe dire che in Liguria le due ruote sono davvero protagoniste 365 giorni l’anno e su questo risultato ci sto lavorando ormai da mesi".