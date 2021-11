Ceriale, Giornata dell’Unità Nazionale: l’amministrazione comunale la celebra con le scuole medie ed elementari

Dopo la consueta celebrazione cittadina in piazza Nuova Italia, davanti al Monumento dei Caduti (ripetuta in mattinata anche nella frazione di Peagna), a Ceriale un 4 Novembre speciale grazie ad una iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale con le scuole medie ed elementari.

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Ceriale, rappresentato dall’assessore alla pubblica istruzione Laura Vollero, ha voluto omaggiare tutti gli alunni delle scuole cerialesi con un libretto di educazione civica. “I Care – Cittadini si diventa” il titolo dell’opuscolo che racconta la storia italiana, con riferimento alla Prima Guerra Mondiale e all’istituzione della ricorrenza nel 1919, oltre ai valori e principi della Costituzione Repubblicana. Ma non solo: il piccolo volume, tra passato, presente e futuro, si addentra anche nelle tematiche ambientali e del cyberbullismo.

All’interno del libretto sono state inserite delle pagine bianche: l’amministrazione comunale ha, infatti, indetto un concorso tra le classi per sviluppare elaborati e progetti sui temi di educazione civica: entro il mese di febbraio saranno premiate tre classi delle medie e tre classi delle elementari dopo il giudizio espresso da una apposita commissione.

I premi saranno costituiti da una serie di materiale didattico donato dal Comune di Ceriale.

“Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza in un modo diverso e rivolto alle future generazioni – ha sottolineato l’assessore Laura Vollero -. La consegna del libretto di educazione civica a giovani studenti delle scuole cerialesi, che affronta aspetti storici e sociali, quanto i valori e i concetti della nostra Costituzione, ha l’obiettivo di formare i nostri alunni sui temi di unità e coesione nazionale, in un’ottica, però, moderna e attuale come dimostrano le pagine riservate alla sostenibilità ambientale o al bullismo”.

“Diventare cittadini è un impegno costante, quotidiano, che va coltivato giorno per giorno e non solo in alcune occasioni e ricorrenze” ha concluso l’assessore cerialese.