3° Giro dei Monti Savonesi: il provvedimento di chiusura strade

In occasione della manifestazione automobilistica “3° GIRO DEI MONTI SAVONESI STORICO‘’ programmata per i giorni 6 e 7 novembre, il Prefetto ha emesso il provvedimento di sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia nelle strade extraurbane interessate dal percorso della gara e più precisamente: il 6 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 21.00, della S.P. n. 55, dal termine dell’abitato di Caso fino al bivio della Crocetta e della S.P. n. 18, dal bivio della Crocetta al bivio per Villalunga e Stellanello; il 7 novembre 2021 dalle ore 06.30 alle ore 15.00, della S.P. n. 52, dal termine dell’abitato di Castelvecchio di Rocca Barbena, in prossimità del bivio per Vecersio e Balestrino, fino alla rotonda di ingresso a Bardineto; il 7 novembre 2021, dalle ore 07.20 alle ore 16.00, della S.P. n. 490, dal bivio per Vetria in località Caragnetta fino al termine dell’abitato di Massimino, e comunque fino a cessate esigenze.

Durante il periodo di sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli non al seguito della gara di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla rispettando le segnalazioni del personale preposto; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. Inoltre è fatto obbligo ai pedoni di non sostare lungo le vie di fuga adiacenti i tratti curvilinei o posti a livello inferiore a quello della carreggiata.