Raid vandalici e risse in Darsena e Piazza del Popolo, l'assessore Pasquali: "Prima di tutto il presidio, poi spazio a progetti con altri assessorati" (VIDEO)

Sicurezza, polizia urbana e ciclo dei rifiuti. Tre temi che sono stati dibattuti particolarmente in campagna elettorale e criticati dai cittadini negli ultimi anni e che necessitano di un cambio di rotta importante. Ad occuparsene sarà il neo assessore Barbara Pasquali che si troverà di fronte quindi a deleghe particolarmente scottanti per la città di Savona.

"Credo sia necessario sulla sicurezza fare degli interventi a brevissimo e a medio/lungo termine. Ho già preso contatti con il comandante della polizia locale Aloi al quale ho rappresentato la situazione che mi è stata riferita dagli esercenti della zona della Darsena e dai residenti e a brevissimo dovrei incontrarli insieme al sindaco Russo" ha spiegato Pasquali.

In Darsena nelle ultime settimane è stato lanciato l'allarme per un raid vandalico che ha colpito la porta del magazzino del ristorante Zio Pesce, ma sono anni che i titolari delle attività e i residenti lamentano una mancata presenza delle forze dell'ordine per cercare di gestire sia gli schiamazzi notturni, le risse e i danni. Stessa situazione riscontrata in piazza del Popolo con il Comitato che ha lanciato l'allarme in più di un'occasione.

"Gli interventi immediati da mettere in atto sono quelli di presidio del territorio e ovviamente si chiede naturalmente la collaborazione delle forze dell'ordine e della polizia locale, poi ci saranno e lo vedremo più avanti, degli interventi sulla programmazione per le politiche sulla sicurezza, ho in mente dei progetti anche in collaborazione con altri assessorati (dal sociale, assessore Riccardo Viaggi, alle scuole passando per gli eventi con l'assessore Di Padova. ndr) proprio come diceva il sindaco per interagire e fare delle azioni in sinergia" ha continuato l'esponente di Italia Viva.

Il passaggio al sistema della raccolta dei rifiuti indifferenziata porta a porta potrebbe avvenire, appena verrà affidato il bando di gara, nel 2022 o 2023 (sono comunque in corso accertamenti della Procura) e sicuramente prima dell'avvio i cittadini saranno informati del radicale cambiamento.

"Certamente dovrà essere studiato in accordo e in condivisione con i cittadini, non tutte le zone della città sono uguali e non tutte hanno le stesse problematiche - specifica il neo assessore che si occuperà anche di transizione ecologica - Sicuramente nel piano industriale di Contarina è prevista l'informazione per i savonesi e sarà preliminare e prioritario per essere operativi con il porta a porta".

Centrale sarà il tema riguardante il nuovo centro di raccolta rifiuti, dopo il no secco del quartiere di Legino alla costruzione in zona Paip e la contrarietà proprio della stessa passata minoranza (Pd e Italia Viva) che ora è al governo della città, Marco Russo già in campagna elettorale aveva già annunciato che avrà un confronto con il Consorzio Depurazione delle Acque e con Autostrade per verificare la possibilità di mantenere e potenziare l'area di via Caravaggio.

"E' uno dei temi principali dell'agenda mia e del sindaco, prenderemo contatti con chi aveva detto che su quel sito non si poteva più avere lo stoccaggio e cercare di trovare una soluzione perché non sia a Legino dove ci sono tutte le attività e vicino alle case. Si cercherà una soluzione alternativa" conclude l'assessore Barbara Pasquali.