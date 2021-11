Covid: 3 nuovi positivi in provincia di Savona, 91 in totale in Liguria

Nelle ultime 24 ore sono 3 i nuovi contagiati da Covid-19 nella provincia di Savona, su 91 totali in Liguria. Il dato regionale emerge a fronte di 3.274 tamponi molecolari e 9.539 tamponi antigenici rapidi.

Nelle altre province si registrano 23 nuovi positivi nell’imperiese, 50 su Genova e 14 su La Spezia. Su scala regionale si registra anche la morte di un paziente di 84 anni ricoverato presso l'Ospedale Galliera.

GLI ALTRI DATI