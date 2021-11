Covid, Bassetti riceve la terza dose: "Non possiamo permetterci 7 milioni di persone non vaccinate"

"Ho appena fatto la terza dose. Un dovere per me e per tutti i sanitari. Mi sento ancora più forte". Lo ha scritto su Facebook il primario del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti.

"I vaccini - continua - stanno tenendo lontano il Covid dagli ospedali nei paesi dove si è arrivati a oltre il 75% della popolazione vaccinata. Guardate cosa sta succedendo dove invece si è vaccinato poco. Sono alla quarta ondata, quella dei non vaccinati. Dobbiamo stare attenti anche noi, ma siamo riusciti a fare qualcosa in più rispetto agli altri, serve ancora un piccolo sforzo per arrivare al 90% e con l’approvazione del vaccino per gli under 12 potremo mettere in sicurezza anche i bambini.

Non possiamo permetterci di avere 7 milioni di persone non vaccinate, dobbiamo trovare il modo di convincerle facendogli capire che vaccinarsi è una scelta di comunità e di fratellanza. Se ci siamo dimenticati da dove siamo partiti un anno e mezzo fa vuol dire che non abbiamo quel senso di popolo e di fratellanza di cui tutti dovremo essere fieri. Nel momento in cui vai in ospedale perché sei non vaccinato ed occupi un posto letto stai mettendo in difficoltà il SSN. La tua singola decisione quindi mette a repentaglio la salute degli altri.