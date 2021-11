Variazione provvisoria alla circolazione dei treni fino a Ventimiglia: "Gravi conseguenze per i pendolari"

Nel dettaglio , il treno 32118 proveniente da La Spezia e diretto a Ventimiglia , dalla data sopra indicata, causa lavori straordinari nelle stazioni di Monterosso e Corniglia, non effettuerà più servizio. Rileviamo che la previsione del treno nr .32108 non è idonea a garantire un servizio pubblico adeguato.

Dato importante, inoltre, è il rischio di assembramenti nell'ora in cui lavoratori e studenti devono utilizzare il mezzo pubblico. La situazione appare ancora più assurda se consideriamo che la modifica di orario prevede due treni a distanza di 17 minuti in una fascia oraria meno frequentata (Reg 32108 da Savona alle 8.11 e Reg 3360 da Savona alle 8.28).

In una fascia di orario che deve garantire lo spostamento dei pendolari, per motivi di lavoro e di studio, il servizio viene drasticamente peggiorato tramite la previsione di un treno a 61 minuti da quello precedente (treno Reg 32108 in partenza da Savona ore 8.11, e treno Reg 3358 ore 7.10) , contro i 35 minuti odierni (Reg 12310 delle ore 7.45 da Savona).

Nel rilevare che tale modifica provvisoria si sarebbe potuta gestire con maggior attenzione nei confronti di chi utilizza il servizio pubblico nelle fasce orarie "di punta", ci troviamo a dover affrontare una situazione di disservizio sia in termini di orario, che in relazione al maggior rischio per la salute dei viaggiatori in considerazione dell'emergenza Covid19 tutt'ora persistente.