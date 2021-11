OliOliva ad Imperia, anche Andora protagonista con l'olio extravergine di oliva locale e il Basilico Genovese D.O.P. (FOTO)

Fino a domani, domenica 7 novembre, Andora, l'olio extravergine di oliva locale e il Basilico Genovese D.O.P. coltivato nella piana, sono fra i protagonisti, ad Imperia, di OliOliva dove il Comune è ospite per promuovere le eccellenze agricole locali. Alla manifestazione, Andora ha proposto un laboratorio di Pesto al mortaio, curato dall'esperto Simone Peirano, che ha avuto molto successo. Ai mortai e ai fornelli anche due allieve dell'istituto Superiore Ruffini Aicardi di Taggia.

"Un pubblico numeroso e molto interessato ha seguito con entusiasmo la dimostrazione di Simone Peirano che ringraziamo per la consueta disponibilità - ha dichiarato l'assessore Maria Teresa Nasi che ha presentato al pubblico anche le attrattive turistiche di Andora e invitato i presenti a scoprirne l'entroterra, le aziende e i borghi antichi - Abbiamo avuto modo di raccontare il nostro territorio anche ai molti turisti stranieri presenti molto interessati ai prodotti locali e all'olio extravergine d'oliva in particolare. Ringraziamo l'Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria di Imperia per l'ospitalità e lo spazio dato ai nostri prodotti."