Un gruppo di tour operator specializzati nel settore bike alla scoperta della collina di Alassio

"Per Alassio è fondamentale far conoscere attraverso canali specializzati le proprie peculiarità - spiega Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio - e questo "bike tour" è il frutto di una collaborazione che insieme all'Associazione Albergatori, l'Assoristobar e le associazioni dei Bagni Marini, abbiamo avviato e portato avanti con l'Associazione Ride The Planet, veri esperti del settore e per noi preziosi consiglieri rispetto al modus operandi pr accogliere la clientela di appassionati del pedale".

Parallelamente procede il tracciamento, la pulizia e la georeferenziazione dei sentieri affidata alla Gesco che già dall'estate scorsa ha realizzato - sempre in collaborazione con gli albergatori, i ristoratori e i balneari e su input dell'assessorato allo sport - le prime piantine una per i ciclisti su strada, l'altra per le mountain bike. Ricche di dettagli, dalla difficoltà, la pendenza, ma anche le caratteristiche e i luoghi di interesse sul percorso, sono già state tradotte in inglese. In arrivo anche la piantina del sentieri per il trekking e altre traduzioni per un turismo sempre più internazionale.