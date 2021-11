Povia a Savona contro il Green Pass: "È una tontocrazia, mi sono auto escluso da un sistema di falsi" (FOTO e VIDEO)

"C'è chi dice che debba servire anche per respirare, poi dicono che chi non si vaccina è come un evasore fiscale: la verità è che questo Green Pass sta sulle scatole a tutti perché ricattatorio e anti scientifico".

Da sempre distante dal Governo e dal passaporto verde il cantautore Povia a Savona invitato dal Comitato Pensiero Critico ha espresso così la sua contrarietà in piazza Sisto davanti a circa duecento persone.

"La Liguria mi ha portato bene fin da subito viste le mie partecipazioni al Festival di Sanremo, ma il palco migliore credo sia oggi. Bisogna vivere adesso" ha continuato il cantante vincitore della kermesse sanremese nel 2006 con "Vorrei avere il becco".

Successivamente si è scagliato contro il governo italiano, definito "molto europeista ma che non rispetta l'articolo 36 del regolamento UE: non fare discriminazioni. Mi hanno chiesto di entrare nella campagna governativa, non me la sono sentita: per me il valore vale più del prezzo".

Poi la riflessione sul "Covid governativo": "Il virus fa quello che dice il governo - ha dichiarato Povia - I contagi vengono da chi crea una protesta come a Trieste e non da altre situazioni come ad esempio allo stadio per Inter-Real Madrid dove tutti erano senza mascherina o come dalle manifestazioni in piazza per il ddl Zan".

E a proposito del provvedimento bocciato in Senato, ecco il commento: "Una legge che colonizzava ideologicamente i bambini".

"Se fossimo in dittatura non parlerei? Mi hanno cancellato la pagina Facebook, il lavoro non ce l'ho più. Se non è una dittatura, viviamo in una tontocrazia - ha specificato il blogger milanese - Vado alle manifestazioni a promuovere il mio disco? Grazie al c.... Ho deciso di escludermi da questo sistema di falsi, ho fatto un disco che tratta di temi sociopolitici. Nelle canzoni sono preciso, lo faccio per le mie figlie che ascoltano anche la mia musica e così hanno una finestra in più sul mondo".

Al termine dell'intervento di Povia, la piazza savonese ha accolto il giurista Ugo Mattei.

A margine del presidio non sono mancati i momenti di tensione, un gruppo di no green pass ha infatti insultato e minacciato alcuni giornalisti locali presenti.