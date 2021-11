A Pietra Ligure inaugurato "U Barbaciiu", il complesso turistico eco-friendly (FOTO e VIDEO)

Si è svolta questa mattina a Pietra Ligure, alla presenza del presidente della Regione Giovanni Toti e dell'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, l'inaugurazione del complesso turistico "U Barbaciiu".

La struttura, situata in via Macarro e di proprietà delle famiglie Scrivano, Rossetto e De Paolo, ospita 38 posti letto suddivisi in 6 case vacanze e 6 affittacamere. Ogni camera, inoltre, può vantare immagini e foto del territorio con un Qr code che fornisce la descrizione dei luoghi.

Il complesso è tra i primi in Liguria ad essere stato costruito (dalla ditta Ri-Legno di Trento) interamente in legno seguendo criteri di sostenibilità ambientale: niente cemento, solo materiali ecologici e naturali. Il progetto è stato eseguito dall’architetto Davide De Francesco.

La prenotazioni partiranno in occasione del prossimo ponte dell’Immacolata.