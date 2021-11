Dal 19 novembre torna la stagione invernale al teatro Gassman di Borgio: 9 appuntamenti con la prosa e la musica

Dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria, il Teatro Vittorio Gassman di Borgio Verezzi dal 19 Novembre torna ad aprire il sipario con una nuova stagione di prosa e musica, ricca e variegata.

Luca Malvicini, direttore artistico di I.So THeatre, gestore del Teatro Gassman: “Dopo oltre un anno e mezzo di pausa forzata, è con gioia che presentiamo la nuova stagione 2021-2022 del Teatro Gassman, con nove appuntamenti che ci porteranno fino alla prossima primavera. La parola d’ordine è: semplicità. Non ci saranno prevendite né prenotazioni, solo acquisti diretti il giorno stesso dello spettacolo dopo le ore 17, in teatro.

Il pubblico deve sentirsi libero di decidere per una serata a teatro anche all’ultimo momento, senza impegni a lungo termine. I vecchi abbonati che non hanno potuto fruire dei biglietti a causa della pandemia, potranno presentarsi a qualsiasi spettacolo con i vecchi biglietti, che verranno sostituiti con i nuovi. Desideriamo accogliere con gioia ed entusiasmo il pubblico, dopo tanta attesa, per tornare a vivere insieme l’emozione dello spettacolo dal vivo. Certamente ogni evento si svolgerà in piena sicurezza, applicando le dovute misure precauzionali previste dalla legge, ma le nostre prime regole saranno semplicità e accoglienza. Il posto quest’anno è unico (…e da qui lo slogan “Il Gassman è un posto unico”) con un prezzo fisso di € 15 per ciascun evento. Ci crediamo, in questa ripartenza così importante per la nostra comunità e per il mondo dello spettacolo e della cultura: vi aspettiamo!”. La nuova stagione del Gassman è stata pensata per poter ospitare, in continuità con i grandi nomi del Festival estivo di cui ospita anche una ripresa invernale, le eccellenze scelte fra le migliori tournée italiane, con nomi noti e produzioni di qualità. I testi di prosa sono vivaci ed effervescenti, capaci di divertire e far riflettere, in grado di raccogliere l’interesse delle diverse tipologie di spettatori, accontentando tutte le generazioni.

L’inaugurazione della stagione prevista per Venerdì 19 Novembre è affidata a “EPPIDEIS” di Rosario Palazzolo, con Silvio Laviano, dove l’attore interpreta la storia di Gioni, tredicenne apparentemente felice e solare, che vive nella fantasia del mondo scintillante degli anni ’50, dentro la cornice del telefilm “Happy Days”, nascondendo e affrontando così a modo suo le difficoltà e il dolore della vita reale… un monologo dal ritmo serrato, coinvolgente, originale, ironico.

Venerdì 26 Novembre tornano a Borgio Verezzi Barbara De Rossi e Enzo Decaro, con “LETTERE D’AMORE” di A.R. Gurney, per la regia di Emanuela Giordano, una “delicata e spiritosa partitura per anime sole” dove i due protagonisti, che si sono frequentati, incontrati e segretamente desiderati per cinquant’anni, da quando erano bambini, si ritrovano e rivivono la loro storia ideale fatta di lettere, bigliettini, cartoline… troppo tardi per provare a vivere una relazione “reale”?

Venerdì 17 Dicembre sarà la volta di “CALL CENTER – 4 donne appese a un filo”, una commedia di Chiara Porcu, con Roberta Belforte, Maria Occhiogrosso, Chiara Porcu, Laura Righi, per la regia di Luisella Tamietto. Un’opera tutta al femminile, che affronta con leggerezza e ironia il tema delle lavoratrici che si celano “dietro” i call center, con le loro vite diverse e distanti, capaci comunque di creare attraverso un filo amicizia e relazioni in grado di cambiare e riscattare la vita restituendo dignità al lavoro. Spettacolo scoppiettante, dalla risata contagiosa.

Venerdì 14 Gennaio l’istrionico Fabio Mascagni interpreta “SE CI SEI BATTI UN COLPO”, di Letizia Russo, per la regia di Laura Curino: sul palco una carrellata di 13 personaggi stereotipati, esilaranti e assurdi che in maniera divertente e intelligente ci parleranno dell’uomo moderno che ha escluso la parte sentimentale di sé trovandosi a vivere una assurda contemporaneità “senza cuore”… uno spettacolo geniale, interpretato da un attore capace di reggere egregiamente ruoli e palcoscenico, coinvolgendo e divertendo il pubblico.

Venerdì 28 Gennaio torna la musica al Gassman, con “GENOVA DI NOTTE – La falsa storia della scuola dei cantautori genovesi” di e con Carlo Denei e Enrico Lisei, monologo musicale e brillante dove la verve comica e la penna di Denei mescolate con la chitarra, la fantasia e l’avvolgente voce di Lisei danno vita ad uno spettacolo a tutto tondo, fra racconto, musica, storia reale e storia “riveduta e corretta” dei cantautori liguri.

Giovedì 24 Febbraio sarà la volta di “A SPASSO CON DAISY”, noto titolo cinematografico degli anni ’80, qui interpretato dalla bravissima Milena Vukotic accompagnata da Salvatore Marino e da Maximilian Nisi. La storia dell’anziana signora Daisy e del suo autista di colore è da sempre un successo, perché tocca temi profondi con leggerezza, e ci parla di un’amicizia profonda nata nonostante i pregiudizi e le classi sociali. Una commedia leggera e piena di ironia, grazia e respiro.

Venerdì 4 marzo torna a Borgio Verezzi Anna Mazzamauro, proprio con lo spettacolo che ha felicemente debuttato la scorsa estate al Festival Teatrale verezzino: “COM’E’ ANCORA UMANO LEI, CARO FANTOZZI – Parole e musica per Paolo Villaggio”, dedicato all’indimenticabile Paolo Villaggio attraverso la storia e gli aneddoti della strampalata “coppia” Signorina Silvani - Ugo Fantozzi, dietro ai quali si rivela la storia stessa di Anna e Paolo… il tutto accompagnato dalla chitarra e dal pianoforte di Sasà Calabrese, con esecuzione dal vivo.

Venerdì 25 Marzo un altro gradito ritorno, quello di Adolfo Margiotta con il suo “FATEVI SENTIRE, VI CHIAMO IO”, per la regia di Paola Ferrando: un ricco manager entra correndo in metropolitana, ma il metrò non si ferma e… improvvisamente il tempo si arresta, si popola di personaggi assurdi e un paradossale alter ego rivela al protagonista tutta una serie di verità angoscianti.. mentre un orsetto di peluche diventa l’amico con cui condividere i ricordi e i sogni di una vita. Il metrò alla fine si ferma in stazione, ma la vita del manager non sarà più la stessa e occorre decidere in fretta: iniziare a rincorrere i sogni o continuare come se nulla fosse? Margiotta strepitoso interprete di personaggi bizzarri e divertenti, per uno spettacolo a ritmo serrato capace anche di farci riflettere sulla vita.

Sabato 2 Aprile si chiuderà in bellezza con un classico della prosa italiana, “IL FU MATTIA PASCAL” di Lugi Pirandello interpretato da Giovanni Mongiano che ne ha curato anche adattamento e regia. Capolavoro della letteratura del secolo scorso, qui rivive in chiave teatrale grazie all’originale, raffinata e maliziosa interpretazione di Mongiano che prende per mano lo spettatore per fargli vivere l’avventura incredibile e stupefacente di un personaggio memorabile e fuori dal tempo.

L’Amministrazione Comunale, da poco rinnovata dopo le elezioni di ottobre, ha accolto con grande entusiasmo la riapertura del Teatro Gassman e la novità di una nuova stagione teatrale invernale. Sonia Garofalo, Consigliera neo-eletta con la delega al “Paese del Teatro”, commenta: “Mentre già è in corso la raccolta di informazioni, stimoli e contatti per portare avanti il progetto generale di Borgio Verezzi “Paese del Teatro”, la notizia di una nuova stagione teatrale al Teatro Gassman, dopo tanti mesi di chiusura e riaperture a singhiozzo, ci riempie di gioia e di attese. Il programma è di valore, variegato e interessante, e sono certa che incontrerà la risposta del pubblico: abbiamo tutti bisogno di svago, emozioni, cultura, ed è giunto il momento di tornare a vivere lo spettacolo dal vivo tutto l’anno, insieme, nei luoghi della cultura e nel nostro teatro. Mi complimento con la direzione di I.So THeatre per la stagione proposta e per il coraggio di questa ripartenza, che spero fortunata e apprezzata da tutti.”

Il Sindaco Renato Dacquino aggiunge: “La riapertura del Gassman al pubblico, con una bella stagione teatrale che si realizzerà nei prossimi mesi, ci dà nuova speranza verso un progressivo ritorno alla normalità. Il rispetto delle regole e i comportamenti corretti ci hanno consentito di tornare a frequentare i luoghi della cultura e dello spettacolo, ora tocca a noi cittadini usare bene questa possibilità, sostenendo le iniziative organizzate e continuando ad essere responsabili e attenti gli uni agli altri. Spero vivamente che la popolazione risponda, riempiendo la platea del nostro teatro con entusiasmo. Sono anche contento di vedere in cartellone lo spettacolo con Anna Mazzamauro, reduce dal felicissimo debutto verezzino della scorsa estate, e di ritrovare al Gassman altri attori “amici” – penso a Milena Vukotic, Barbara De Rossi, Enzo Decaro, Maximilian Nisi, Adolfo Margiotta - che negli anni abbiamo ammirato al Festival o in precedenti stagioni invernali: mi piace pensare che a Borgio Verezzi gli attori e i produttori tornino sempre volentieri… e che ci sia un pubblico pronto ad accoglierli, non solo d’estate ma tutto l’anno!”.

Biglietto: posto unico € 15,00. Tutti i biglietti saranno acquistabili presso il Teatro Gassman il giorno stesso dello spettacolo a partire dalle ore 17