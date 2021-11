Concessioni balneari, spazio ad una mappatura. Schiappapietra (Sib): "Soluzione corretta di trasparenza, non possiamo però continuare a vivere di incertezze"

"E' una soluzione corretta di trasparenza, prima di prendere una decisione però bisogna che ci sia un accordo tra le parti e i tempi sono maturi perché si trovi una soluzione definitiva".

Questo il commento del presidente regionale Liguria e vicepresidente vicario nazionale del Sindacato Italiano Balneari Enrico Schiappapietra che ha commentato così la decisione del Governo di rinviare l'inserimento nel Decreto Concorrenza delle concessioni demaniali.

"Le concessioni non sono state prese in considerazione all'interno del decreto ma dovranno essere interessate da future attenzioni perché viene dato l'indirizzo di andare a fare una fotografia di quali sono presenti e l'entità dei canoni con una ricognizione delle aree demaniali marittime in concessione che verrà effettuata ogni sei mesi" ha proseguito Schiappapietra.

L’intento del Governo Draghi sarebbe quello di attendere la sentenza del Consiglio di Stato che si era riunito lo scorso 20 ottobre in adunanza plenaria con lo scopo di esprimere un orientamento unitario della giustizia amministrativa sulla validità dell’estensione delle concessioni fino al 2033 disposta dalla legge 145 del 2018.

Contraria però la Commissione Europea che vorrebbe dall'Italia una decisione che porti alla liberalizzazione.

"Chiediamo che dopo anni di incertezze si addivenga quanto prima ad una soluzione comprensiva, non possiamo continuare a vivere così, a dicembre 2018 ci avevanodetto che questa era la nuova norma, ora invece che ci ripensano ed è difficile fare impresa così - conclude il presidente regionale Sib - è necessario che qualsiasi decisione venga presa, devono fare scelte congrue e consapevoli".