Il Presidente Mattarella scrive a Raffaella Verga: “Il docufilm ‘La bella gioventù’ è intenso e ricco di messaggi positivi per la nostra società”

Sergio Mattarella, dopo aver visto il docufilm “La bella gioventù”, ideato, scritto, condotto e diretto da Raffaella Verga, le ha mandato una lettera, scritta dal direttore dell’ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica:

“Gentile Dottoressa Verga, il Presidente della Repubblica mi incarica di ringraziarLa per la visione in anteprima del Suo docufilm ‘La Bella Gioventù’, intenso e ricco di messaggi positivi per la nostra società e per il futuro”, l’esordio della lettera che la scrittrice, sceneggiatrice, regista e poetessa di Albenga Raffaella Verga ha commentato: “L’apprezzamento espresso dal Presidente Mattarella è una grande soddisfazione per me. In questi giorni stiamo mandando la pellicola ai festival internazionali. È un lavoro in cui credo molto, una ricerca che punta a conoscere meglio ‘l’altra parte’ dei giovani di oggi, quelli che non fanno notizia, di cui nessuno parla, e a dare voce a chi vive e si impegna al di là delle generalizzazioni”.

L’obbiettivo della Verga, con questo documentario interamente girato in territorio ingauno, è andare contro gli stereotipi, che mostrano i nostri giovani di oggi maleducati, senza valori, iperconnessi e perditempo e mettere in luce l’altra faccia, il loro volto bello e pulito.

“La bella gioventù”, prodotto dall'Associazione Culturale Fargoff e realizzato con il patrocinio del comune di Albenga e in collaborazione con Coop Liguria e Fondazione De Mari, oltre al sostegno di Genova Liguria Film Commission e numerosi altri numerosi sponsor e che ha visto la consulenza alla regia di Giorgio Molteni, regista pluripremiato nel mondo, è stato proiettato in prima nazionale lo scorso agosto ad Albenga (leggi QUI la notizia): rompendo il velo delle etichette con un messaggio positivo universale, ha registrato un grande successo di pubblico.