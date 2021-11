Spotorno, allarme lampioni oscillanti per il forte vento sulla Rotonda Ferrer

Le forti raffiche di vento che stanno frastagliando la costa e l'entroterra savonese creano apprensione anche a Spotorno, dove, nella mattinata, alcuni cittadini hanno segnalato una insolita oscillazione dei lampioni installati sulla rotonda Ferrer Manuelli.

Del fatto è stata avvertita la Polizia Locale che, in attesa del parere più qualificato dell'Ufficio Tecnico comunale, ha bindellato l'area interdicendola all'accesso delle persone.

L'intervento della ditta incaricata della manutenzione dei pali dell'illuminazione ha effettuato i controlli del caso verificando in particolare la tenuta dei bulloni posizionati nei giunti dei lampioni, non rilevando preoccupanti anomalie e dando quindi il via libera alla riapertura della terrazza.

L'attenzione degli addetti ai lavori resterà comunque alta anche nei prossimi giorni per certificare ulteriormente la resistenza delle strutture.