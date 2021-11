Alassio, raffica di furti nel garage sotterraneo di via Adelasia: i responsabili individuati dai carabinieri (FOTO)

I carabinieri della Stazione di Alassio, coadiuvati attivamente in tutte le fasi tecniche e procedurali dal dipendente nucleo operativo, al termine di una complessa quanto certosina attività di indagine hanno identificato gli autori dei numerosi furti e danneggiamenti commessi durante il precedente lockdown (da marzo a ottobre 2020), perpetrati ai danni delle auto parcheggiate nel garage sotterraneo di via Adelasia ad Alassio.

Un lavoro laborioso che ha tenuti attivamente impegnati i militari dell'Arma della stazione alassina del Luogotenente Claudio Parodi, dapprima impegnati a raccogliere le copiose denunce formalizzate da parte di tutti i proprietari che nel fine settimana, “in processione”, si sono trovati costretti a recarsi in caserma a denunciare i fatti; poi a sviluppare gli elementi indiziari rilevati, successivamente a ricomporre un intricato mosaico, infine a sistemare i vari tasselli emersi nel variegato puzzle informativo e conoscitivo.

I vari sopralluoghi effettuati dalla radiomobile e dai carabinieri della stazione di Alassio, hanno consentito alla dipendente aliquota operativa di “cristallizzare” le tracce e gli elementi indiziari emersi, in conseguenza dei quali è stata acclarata la responsabilità degli autori dei colpi. In sede di perquisizione sono stati trovati gli attrezzi da lavoro utilizzati per sfondare i garage, danneggiare le autovetture, forzare le aperture delle auto, scardinare le aperture dei garage.