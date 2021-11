Celle, un cinghiale all' "Olmo-Ferro": nella notte l'animale è rimasto incastrato nelle reti della "Natta"

Ospite inatteso questa mattina allo stadio Olmo - Ferro di Celle Ligure: ai margini del terreno di gioco, non con poca sorpresa, ha fatto capolino un cinghiale.

Un inconveniente che ha imposto anche la sospensione della partita degli esordienti in programma alla "Natta".

Fortunatamente la situazione si è risolta in tempi celeri, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e della polizia regionale: l'animale è stato infatti liberato ed è tornato libero a scorrazzare per le colline cellesi, lasciando libero il campo per gli impegni domenicali.