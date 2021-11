3° “Giro dei Monti Savonesi Storico”: al comando c'è sempre Manuel Villa (Bmw M3)

Come previsto, alle ore 07,20, sempre dalla centralissima Piazza del Popolo di Albenga, ha preso il via la seconda frazione del “3° Giro dei Monti Savonesi Storico”, organizzato dalla Sport Infinity. I concorrenti, partiti in ordine di classifica, prima di concludere il rally a partire dalle 15,02, dovranno affrontare le residue 4 prove speciali ­- “Colle Scravaion” e “Il Bosco di Babbo Natale”, sul Colle dei Giovetti, che percorreranno due volte.

PS3 “Colle Scravaion” (km. 10,16)

La prima ps della seconda giornata di gara conferma i valori della precedente. La vincono Manuel Villa e Daniele Michi (Bmw M3 - Grt Rally Team) regolando di un soffio (7 decimi) l’analoga vettura (Team Bassano) dello zio Gabriele Noberasco, in gara con il figlio Nicolò, e di 2”3 la Lancia Delta 16v del locale Renzo Grossi, con la figlia Alice alle note. Terza e quarta posizione per Dino Vicario – Fausto Bondesan (Ford Escort RS 1600 - Rally & Co) e per Claudio Biga e Cinzia Collo (Bmw M3), rispettivamente a 15”1 e 16”2 dal vincitore. Dopo questa speciale, Manuel Villa guida la graduatoria provvisoria con 21”6 di vantaggio su Gabriele Noberasco e 39”1 su Renzo Grossi, con Biga e Vicario in quarta e quinta posizione ad oltre 1’ di distacco.

PS4 “Il Bosco di Babbo Natale” (km. 11,32)

Prosegue, anche sul Colle dei Giovetti, il dominio di Manuel Villa. Il “faraone” vince la ps precedendo di 3”2 lo zio Gabriele Noberasco e di 5”5 Renzo Grossi. Quarta piazza, a 10”8, per la Porsche 911 SC (Team Bassano) di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio nella cui scia si piazzano Ermanno Sordi – Maurizio Barone (Porsche 911 RSR – Team Bassano), che chiudono a 11”4 dal vincitore. In graduatoria provvisoria, Manuel Villa conduce la gara con 24”8 di vantaggio sullo zio Gabriele Noberasco e con 44”6 su Renzo Grossi; interessante il duello per la quarta posizione, ora ancora occupata da Claudio Biga, a 33”7 dal leader, ma incalzato a meno di 10” da Rimoldi e Sordi.

Il “3°Giro dei Monti Savonesi Storico” è valido quale ultima gara del Trofeo Rally di Zona 1 (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria) oltre che per il “10° Memory Fornaca”, per la “Michelin Historic Rally Cup” e quale ultimo atto della “Coppa 127 Pro Energy”. Il rally è seguito con servizi, interviste e collegamenti dall’emittente televisiva genovese Primocanale.

Supportano il “3°Giro dei Monti Savonesi Storico” Noberasco Spa, Bruno Basso Logistica & Distribuzione, Sauro Imballaggi, Autotrasporti Fata e Impresa Edile Vignola. Importante, come sempre, la collaborazione con il Comune di Albenga.