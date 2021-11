Continuano i disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di lunedì 8 novembre.

Da segnalare sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (km 36) coda per lavori e traffico in rallentamento lungo il tratto tra Celle Ligure e Albisola, in direzione di Ventimiglia.

Sempre sulla A10 attenzione al vento forte tra Genova Pra' e il Bivio A10/Complanare Savona.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (km 6.8) chiusa in direzione del Piemonte l'area di servizio Turchino est, causa lavori in corso.