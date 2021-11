Miglior tapis roulant elettrico da casa, quale scegliere?

Il tapis roulant è uno strumento sempre più diffuso. Funzionale e pratico è ideale per fare movimento in qualunque stagione dell'anno, così da tenersi sempre in forma, rimanendo comodamente a casa propria.



Per prima cosa il tapis roulant dovrà essere adatto alla taglia della persona che lo utilizzerà e in base anche al tipo di utilizzo previsto, ovvero se solo per camminare o anche per correre.



Un altro aspetto molto importante è la lunghezza del nastro. Se l'intenzione è quella di utilizzare il tapis roulant per camminate veloci allora può bastare un nastro lungo 120 o 130 centimetri, ma se lo scopo è utilizzarlo per correre allora bisognerà avere un nastro decisamente più lungo che può arrivare fino a 150 centimetri.



Anche la potenza del motore rappresenta un elemento da valutare attentamente e anche in questo caso la scelta del modello dipende molto dal tipo di utilizzo che si vuole fare. Maggiore è il peso corporeo e maggiore sarà la quantità di cavalli da avere nel motore.



Naturalmente poi bisogna considerare l'inclinazione, che può essere manuale o automatica. In ultimo deve essere valutato attentamente il brand dal quale andremo ad acquistare il tapis roulant, meglio affidarsi ad un marchio serio e conosciuto.



Dunque esistono numerose caratteristiche da considerare per l'acquisto di un tapis roulant, in questo articolo analizzeremo tutto in maniera dettagliata.

Quali sono le caratteristiche di un tapis roulant

Per scegliere il tapis roulant giusto per le proprie esigenze occorre considerare alcune caratteristiche molto importanti, ovvero:



Scegliere un modello adatto al nostro utilizzo



Questo è il primo aspetto da prendere in considerazione, infatti è importante sapere, ad esempio, se il tapis roulant verrà utilizzato per correre o solo per camminare. Inoltre ogni tapis roulant prevede un peso massimo che può sostenere, quindi dobbiamo decidere che modello acquistare considerando anche il nostro peso corporeo.



Lunghezza del nastro



Partiamo da una premessa, la lunghezza minima della superficie di corsa, per legge, è di 40x120 centimetri.



Ad ogni modo la lunghezza del nastro è importantissima, infatti se il tapis roulant verrà utilizzato per fare camminate e camminate veloci allora può bastare una lunghezza pari a 120 o 130 centimetri. Se invece si desidera avere un tapis roulant da utilizzare per correre allora la lunghezza del nastro può arrivare fino a 150 centimetri.



Larghezza del nastro



Oltre alla lunghezza, dunque, è molto importante la larghezza del nastro.



Il discorso è molto simile a quanto visto con la lunghezza del nastro, ovvero tanto più si vuole andare veloci quanto più largo deve essere il nastro. In ogni caso la larghezza minima deve essere di 45 centimetri, se si prevede di sfruttare il tapis roulant ad una velocità superiore ai 18 km/h è bene pensare ad una larghezza minima della superficie di corsa non inferiore a 55 centimetri.



Potenza del motore



La stragrande maggioranza di tapis roulant ad uso domestico sono dotati di motore a corrente continua, mentre quelli ad uso professionale hanno un motore a corrente alternata.



Fatta questa premessa possiamo affermare che un motore a corrente alternata è preferibile in caso di utilizzo intenso del tapis roulant, quindi per diverse ore al giorno. Mentre per un uso domestico va benissimo un motore a corrente continua, che richiede anche molta meno manutenzione.



Naturalmente la scelta della potenza del motore si basa anche sul peso corporeo della persona che utilizzerà il tapis roulant. Più il peso è elevato e maggiore sarà la potenza richiesta al motore. Quindi è importante scegliere la potenza adatta, altrimenti si rischia di andare incontro a malfunzionamenti che, alla lunga, potrebbero compromettere irrimediabilmente il funzionamento del tapis roulant.



La potenza del motore di un tapis roulant, dunque, viene espressa in cavalli. Naturalmente questi variano molto da modello a modello, si parte da un minimo di 1 cavallo che riguarda i prodotti di fascia medio bassa, fino ad arrivare a 8 cavalli per i tapis roulant ad uso professionale e ideali per le palestre. Mentre per uso domestico basta e avanza una potenza più bassa.



Tipo di inclinazione



Esistono due tipi di inclinazione sui tapis roulant, elettrica o manuale. Ovviamente quella elettrica è la migliore, permette di avere un'inclinazione fino al 15%. L'inclinazione manuale è decisamente più scomoda. Ma non tutti i modelli di tapis roulant sono dotati di inclinazione elettrica.



Funzioni e programmi di allenamento



Parliamo di un aspetto molto importante, ogni tapis roulant ha dei programmi prestabiliti, perfetti per le sessioni di allenamento.



La cosa ideale sarebbe avere i programmi personalizzabili, così che si possano effettuare degli allenamenti fatti su misura in base alle proprie esigenze. I modelli più recenti ed evoluti hanno, tra gli altri, anche i programmi di allenamento a battito controllato. In questo modo gli allenamenti si adatteranno ai battiti, senza mai superare la soglia preimpostata.



Altre funzioni utili sono quelle tecnologiche, ad esempio il bluetooth, le casse incorporate e molto altro.



La scelta della marca giusta



Un aspetto da non sottovalutare riguarda la scelta della marca di tapis roulant da acquistare. È sempre consigliabile affidarsi ad aziende serie, famose e con esperienza comprovata, in modo tale da essere sicuri di acquistare un prodotto di qualità, potendo contare su un supporto clienti anche nel post-vendita,

Su questo tipo di prodotti meglio privilegiare la qualità al prezzo.



Orion Core



Tapis roulant elettrico pieghevole, Orion Core Y3 è dotato di un motore da 1.25 cavalli, con potenza massimo a 2.5 cavalli. La velocità massima è di 10 km/h, mentre il peso consentito arriva a 100 chilogrammi.



Il design è estremamente compatto, il tapis roulant possiede tre diversi tipi di inclinazione manuale. Risulta, inoltre, estremamente funzionale in quanto è possibile ripiegarlo e trasportarlo facilmente anche grazie alla presenza di due ruote.



Le informazioni possono sempre essere tenute sotto controllo grazie allo schermo LED che riporta velocità, tempo, distanza, calorie, battiti cardiaci ecc.. Dotato anche di connessione bluetooth tramite applicazione dedicata, jack audio e altoparlanti integrati.



L'app FitShow permette di controllare il tapis roulant tramite bluetooth, regolare la velocità e le impostazioni, tenere traccia di tutti gli allenamenti, fissare degli obiettivi, ricevere consigli in tempo reale sull'allenamento e molto altro.



Naturalmente è presente anche la chiave di sicurezza per l'arresto immediato in caso di emergenza.



Vantaggi e svantaggi



Questo tapis roulant, grazie alle sue dimensioni compatte, è ideale per chi ha a disposizione poco spazio. Orion Core Y3 è estremamente facile da utilizzare e l'app FitShow è davvero comoda.



Gli svantaggi sono il peso massimo consentito, ovvero 100kg. Inoltre, le sue dimensioni contenute non sono ideali per correre.

Recensioni e opinioni sui tapis roulant

ISE Ise è un tapis roulant pieghevole elettrico, con un design compatto salvaspazio ed una velocità massima di 10 km/h. Il suo motore elettrico è di ottima qualità. La parte del telaio è in tubo di acciaio addensato, molto resistente. Inoltra cintura in pvc e pavimento in gomma regalano un'ottima sensazione generale migliorandone l'utilizzo e il corrimano è antiscivolo per una sicurezza sempre impeccabile. Presente anche il tasto di emergenza per l'arresto immediato del macchinario. La tecnologia a bordo del tapis roulant è estremamente interessante. Battistrada a cinque strati ideali per camminata, camminata veloce e corsa. Sono ben quattro i programmi di allenamento preimpostati ed è presente un display a led che riporta diverse informazioni come il tempo, consumo di calorie, distanza e molto altro. Le recensioni dei clienti che lo hanno acquistato sono molto positive, prima di tutto viene elogiato il design compatto che lo rende adatto anche a chi ha poco spazio a disposizione. Inoltre, è molto leggero e comodo da ripiegare. I programmi preimpostati sono interessanti e ben concepiti, per utilizzo domestico è un prodotto veramente affidabile. Inoltre si sottolinea il fatto che il display è intuitivo e ricco di informazioni. Infine, il tapis roulant funziona in maniera egregia ed è molto leggero, quindi facile da spostare.

Vantaggi e svantaggi

Il grande vantaggio è la sua compattezza, oltre che la leggerezza, quindi è facile ripiegarlo e riporlo. Per camminare va molto bene ed è silenzioso, inoltre ha gli allenamenti personalizzati. Lo svantaggio principale è che risulta essere poco adatto alla corsa in quanto il tappeto è piuttosto stretto.