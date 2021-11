Carcare, “Se una notte d’inverno due pittori”: l’11 novembre inaugurazione alla Biblioteca Civica A.G. Barrili

Giovedì 11 novembre alle ore 18,00 presso le Sale mostra della Biblioteca Civica A.G. Barrili di Carcare si inaugurerà la mostra degli artisti Barbara Ricchebuono e Massimo Gariano, intitolata “Se una notte d'inverno due pittori”.

L’assessore alla Cultura del comune di Carcare Giorgia Ugdonne: “Accogliamo con piacere l’estro di Ricchebuono e Gariano tra le mura di Villa Maura che, per tematica letteraria, si addice particolarmente ad essere ospitato nella nostra Biblioteca. Barbara e Massimo sono due artisti con un talento spiccato per l'originalità e dotati di una creatività fuori dal comune che, insieme, sapranno sicuramente stupire e coinvolgere i visitatori che si addentreranno nel percorso espositivo delle loro opere”.

“Dipingere e leggere sono due facce della stessa medaglia. Ma forse più che una moneta ci vuole un dado per ospitare le facce di un gioco che comprende molte più sfumature, perché ci vuole leggere e dipingere, ci vuole camminare e incontrare, ci vuole ridere e brindare – afferma Barbara Ricchebuono -. Non necessariamente in quest'ordine ma il tutto ben miscelato come i colori di una tavolozza. E certamente io e Massimo Gariano leggiamo e dipingiamo, ma non basta”.

“Incontriamo persone (moderatamente) e dipingiamo. Camminiamo, prudentemente, e dipingiamo e leggiamo. Ridiamo certamente e poi dipingiamo e leggiamo – continua la Ricchebuono -. E volentieri brindiamo e poi dipingiamo e leggiamo. Non saprei dire se e quanto abbiamo in comune, ma abbiamo tirato quel dado ed eccoci qua, malconci ma mai disarcionati sulle nostre cavalcature, tra una pagina e l'altra, una tela e un acquerello, con queste storie erranti di righe e di colori, con una mostra che è un po' la proposta di un viaggio, un po' un omaggio a quelli che con le loro pagine scritte hanno fatto di noi anche un po' di quello che siamo. E che a noi piace (quello che siamo, intendo). Siete quindi invitati a intraprendere questo viaggio tra le nostre traduzioni pittoriche fissate tra un titolo e una frase sospesa. E, naturalmente, siccome ho promesso un castello al mio scudiero, mi raccomando...mano al portafoglio...”, conclude Don Chisciotte, alias Barbara Ricchebuono

La mostra sarà visitabile tutti i giorni a partire dalle ore 16:00, fino al 30 novembre.