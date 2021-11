Ungulati, dal PD una nuova proposta di legge per tutelare e risarcire agricoltori e automobilisti (FOTO E VIDEO)

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa per illustrare la proposta di legge del Partito Democratico in Regione mirata a prevenire i danni causati dalla fauna selvatica e per sostenere agricoltori e allevatori che subiscono danni e gli automobilisti coinvolti in incidenti stradali con gli animali.

Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD e primo firmatario della proposta spiega: "Abbiamo presentato una proposta di legge a tutela degli agricoltori per implementare i ristori non solo per i danni portati dalla fauna selvatica, ma anche per le infrastrutture implementando le risorse attualmente previste dal fondo. Nel corso degli anni c’è stata una diminuzione delle denunce perché chi ha avuto danni rinuncia a chiedere un risarcimento e a denunciare l’accaduto”.

“L’altra parte della proposta - continua il consigliere regionale - è quella sul ristoro dei danni da sinistro stradale. Sempre di più sono gli incidenti coi cinghiali o con gli animali sulle strade ed è giusto che la Regione Liguria si adegui, come hanno fatto altre regioni d’Italia, con una polizza assicurativa e un fondo ad hoc per andare incontro a chi ha avuto dei danni. La sentenza della Cassazione del 2020 lo dice chiaramente: la regione è responsabile della fauna selvatica e pertanto deve occuparsi anche di ristorare chi ha avuto dei danni”.

Gli fa eco Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione: “Questa proposta di legge va a tutelare il mondo dell’agricoltura. Pensiamo che all’interno delle misure che Regione Liguria mette in campo ci debba essere un’attenzione particolare ai danni causati dagli animali, particolarmente dai cinghiali. La nostra regione è molto in ritardo nel sostegno attivo all’agricoltura, queste due iniziative vanno nella direzione di una maggiore tutela economica e dal punto di vista del rispetto del territorio e delle attività che vi si svolgono. Gli incidenti stradali e una migliore tutela dei danni causati dagli ungulati è un pezzo importante della proposta di legge che mira a sostenere attività che, principalmente nell’entroterra, sono presidio sociale ed economico. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a una presenza sempre maggiore di ungulati, e cinghiali in particolar modo, metterei campo misure straordinarie e una strategia complessiva per tutelare il settore dell’agricoltura ci sembra vada nella giusta direzione”.

Come spiegato dai due, la proposta di legge vuole rafforzare le misure a tutela delle produzioni agricole e zootecniche che si trovano a fare i conti con i danni causati dalla fauna selvatica in generale con risarcimenti che tengano conto anche delle attività di ripristino e non solo del raccolto.

La proposta del PD vorrebbe anche migliorare la convivenza tra la fauna selvatica e l'urbanizzazione, andando a ridurre gli incidenti stradali che coinvolgono gli animali.

Si andrebbe a garantire agli automobilisti interessati dai sinistri una procedura chiara e risorse certe per il ristoro dei danni subiti, lavorando contestualmente per la mitigazione, attraverso appositi interventi, dell’impatto provocato dalle infrastrutture sull’habitat naturale degli animali.

Per rispondere a queste necessità, la proposta illustrata questa mattina prevede l’inserimento di risorse aggiuntive per 1 milione e 500 mila euro: in parte da sommare al Fondo Regionale destinato ad attività di prevenzione e risarcimento dei danni in agricoltura oggi alimentato con una quota fissa della tassa sulla caccia che negli anni risulta in decrescita del 40%; e in parte per istituire un fondo per il risarcimento danni da incidenti stradali.

Questa divisione, secondo i proponenti, permetterà di rispondere velocemente sia in termini di prevenzione sia in termini di risarcimento, visto anche l’aumento esponenziale dei danni all’agricoltura e degli incidenti stradali.

Secondo le stime Istat, infatti, in Italia tra il 1995 e il 2000 si sono verificati 2.083 incidenti stradali, 150 le vittime e qualche centinaio di feriti.

Gli incidenti con il coinvolgimento di animali selvatici ha importanti ricadute non solo sulla biodiversità e sulla incolumità dei conducenti e dei passeggeri, ma anche sulle risorse degli enti pubblici tenuti al risarcimento.