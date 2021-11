Backstage, rivedi la puntata dedicata al Gruppo Gino: da oltre 60 anni innovazione, esperienza e qualità

Nella puntata di Backstage andata in onda giovedì 4 novembre alle ore 21, il conduttore Gian Maria Aliberti Gerbotto ha intervistato nel salone del reparto Luxury della Gino spa, Alessandro Gino, il general manager del Gruppo Gino.

Al centro della trasmissione, il mercato luxury dell'auto in Italia, le microcar AIXAM e la passione per il campionato WRC di rally.

Se osservato da una certa prospettiva, non pare poi molto distante il 1959, anno in cui nasceva la Gino Rag. Felice & Figlio snc, prima Concessionaria Mercedes-Benz nella provincia di Cuneo. A quel tempo, sebbene fossero poche le auto che circolavano per le strade, ogni nuovo modello che sfilava per le vie della città raccoglieva lo stupore e l’ammirazione dei passanti.

Ancora adesso, come allora, le persone si fermano per strada o si recano in concessionaria per ammirare l’ultima meraviglia, mentre un “esperto” ne decanta le prestazioni. “L’eccellenza del servizio dipende dall’eccellenza delle persone; per questa ragione investiamo tempo e risorse per attrarre i migliori talenti all’interno della nostra organizzazione e per formarli al meglio” commenta fieramente Alessandro Gino.

Durante l’intervista è emerso che la Gino Spa da sempre incorpora i valori e i significati di un territorio straordinario al quale è indissolubilmente legata. L’azienda ha saputo trasformare il concetto di località e territorialità in un elemento distintivo per lo sviluppo negli anni. Oggi più che mai, con l’ampliamento di prodotti e servizi, l’azienda Gino spa è diventata un riferimento a 360 gradi per il cliente nel mondo dell’auto. “Il prossimo anno ci sarà in lancio una nuova filiale a Torino -ha raccontanto il General Manager-. Nel 2022 partiranno anche nuovi progetti per l’incremento di soddisfazione dei clienti con specifiche attività e investiremo ancora sul web, dando la possibilità di acquisto direttamente on-line”.



Durante la puntata si è anche parlato di Gino Aixam con il suo ambizioso obiettivo di diffondere nel territorio cuneese, e non solo, questo nuovo modo di vivere l’automobile per i più giovani, potendo contare sulla professionalità, sull’esperienza e sul dinamismo di una società con un lungo trascorso di successi nel mondo dell’automobile.

Si ringrazia Enrico Sabena per la sigla e Teodoro Cavalluzzo per la regia.

Rivedi la puntata: