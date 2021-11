10 anni fa l'addio a Claudio Gianetto: attore, doppiatore e segretario PdCi

L'anno successivo Gianetto divenne segretario provinciale del Partito dei Comunisti Italiani (PdCI). Così lo ricorda Marco Ravera, che da segretario di Rifondazione Comunista condivise e si confrontò con lui in numerose battaglie politiche: "Come scrissi, gli invidiavo la voce, che faceva il suo effetto quando litigavamo (poi ci ritrovavamo il giorno stesso per una stretta di mano o una telefonata). Ma oltre al Claudio compagno, manca anche l’artista eclettico capace di doppiare Nick Nolte e di fare da maestro a giovani attori, a suo agio in palcoscenico, nel piccolo e nel grande schermo. Manca ancora".