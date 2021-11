Millesimo compie 815 anni, il "Premio Enrico II Del Carretto" conferito all'Associazione Tartufai e Tartuficultori Liguri

Millesimo spegna 815 candeline. Questo il post pubblicato sui social dal primo cittadino Aldo Picalli: "Millesimo, 9 novembre 1206 - 2021... 815 anni. Enrico II Del Carretto, primo marchese di Finale, con atto ufficiale del 9 novembre 1206, data di costruzione delle mura, fonda il comune di Millesimo. Il nuovo paese fortificato (burgum), cinto di mura e difeso da torri e da un castello, rinasce a ridosso della collina presso il Ponte della Gaietta (ad pontem Millesimi). Questa data determina così anche l'avvio allo sviluppo economico e sociale del paese, al quale i marchesi concessero statuti e privilegi dal 1240, i più antichi della Val Bormida".

"Millesimo oltreché a far parte dei “Borghi più belli d’Italia” fa anche parte delle “Città del Tartufo”: la storia si fonde con una eccellenza del nostro territorio, ossia il tartufo. Il 2022 segnerà la 30’ edizione della Festa Nazionale del Tartufo della Val Bormida… e Millesimo sarà ancora una volta e più di sempre il luogo storico ed il promotore di questa manifestazione: un traguardo di longevità straordinaria, un vanto per il nostro comune, che testimonia quanto l'evento sia di richiamo per moltissimi appassionati e quanto sia duratura ed efficace la sinergia tra ente e associazione".

"Quale migliore occasione di questa speciale giornata del 9 novembre per conferire il Premio Enrico II Del Carretto al merito di Millesimo alla “Associazione Tartufai e Tartuficultori Liguri” di cui proprio Millesimo ne è la sede regionale. Il sodalizio, he ha sede nel nostro borgo, è stato costituito nel 1985 e riconosciuto dalla Regione Liguria, annovera attualmente oltre 150 soci provenienti e attivi su tutto il territorio regionale. Risulta inoltre tra i soci fondatori della Federazione Nazionale delle Associazioni Tartufai (FNATI)".

"Il suo primo scopo istituzionale è la tutela, la promozione e valorizzazione del tartufo ligure: un lavoro svolto in simbiosi con il comune di Millesimo nell’ottica di una proficua e continua collaborazione per veicolare il nome di Millesimo a livello locale, regionale ma anche su scala nazionale internazionale. Questo pregiato frutto della terra, stimato e ricercato dai buongustai di tutto il mondo era, fino a metà degli anni ottanta, misconosciuto in Liguria e solo pochi erano a conoscenza della sua esistenza sul territorio regionale".

"Grazie al costante lavoro svolto in questi anni e alle vere e proprie intuizioni, frutto della grande esperienza e conoscenza del territorio dei membri dell'associazione, il Tartufo è diventato simbolo di Millesimo ed emblema della buona cucina valbormidese, motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Dal 1993 l’Associazione collabora attivamente con gli enti locali all’organizzazione della “Festa Nazionale del Tartufo di Millesimo", articolata in più giorni, la manifestazione si svolge a Millesimo e richiama visitatori da tutta Italia, rappresentando un’importante occasione per la promozione del territorio e dei prodotti tipici regionali: da quest’anno l'evento ha assunto ancor di più una valenza territoriale in quanto è stata identificata come 'Festa Nazionale Tartufo della Val Bormida'".

"Quest’anno sarà inoltre particolarmente significativo in quanto è in corso di valutazione l’iter di candidatura della “Cerca e cavatura del tartufo” da parte dell’UNESCO come patrimonio culturale immateriale per l’umanità. La Regione Liguria con Atto 851-2020 ha riconosciuto nelle Aree Protette regionali al fine dello sviluppo socioeconomico dei territori la Valorizzazione del Parco Naturale Regionale del Bric Tana quale primo centro regionale per la valorizzazione del tartufo".

"Menzione d'onore per il presidente, Maurizio Bazzano, che grazie alla collaborazione del direttivo e di tutti i soci, con impegno, professionalità e abnegazione rappresentano un un vero punto di riferimento nell'organizzazione di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Grazie per il Vostro impegno" conclude il primo cittadino.