Sanac di Vado, l'acquisizione di Acciaierie Italia non arriva: rischio cassa integrazione per 73 lavoratori

Uno sciopero nazionale di 8 ore previsto per lunedì 22 novembre con i lavoratori di tutte le sedi Sanac che effettueranno un presidio a Roma sotto la sede di Invitalia.



Al centro le problematiche che vedono coinvolti i circa 400 lavoratori, 73 dello stabilimento di Vado Ligure che produce materiale refrattario.



La Sanac, infatti in amministrazione straordinaria e gestita dai Commissari, è stata aggiudicata ad Arcelor Mittal (oggi Acciaierie Italia), a seguito di una gara pubblica e di un decreto del Mi.SE, nel marzo del 2019. Ma ad oggi il passaggio dopo 30 mesi non è ancora avvenuto.



Dopo l'ultima proroga il passaggio non è stato definito lo scorso 30 settembre, così hanno deciso i commissari quindi di rifare un altro bando con altri dieci mesi per definirlo - spiega Alessandro Bonorino, Filctem Cgil, rsu di Sanac - Però non c'è più tempo, da giugno Arcelor Mittal non si rifornisce più da noi e compra all'estero pagando di più. Lo Stato così facendo delocalizza una produzione e non è un problema di qualità e di prezzo, la Sanac produce a prezzi concorrenziali".



Il 18 novembre i sindacati e le rsu avranno un incontro con la direzione aziendale: al momento i carichi di lavoro sono in esaurimento e l'azienda vadese sta lavorando solo per aziende esterne e tutto ciò riduce più del 50% delle maestranze, così facendo la cassa integrazione diventa purtroppo una realtà.



"In tutto questo la politica provinciale e regionale non ha fatto niente, siamo andati ad incontrare i Ministri Giorgetti ed Orlando che ci hanno fatto promesse di aprire un tavolo e dopo due mesi non si è mosso nulla, basterebbe aprire i bandi e riusciremo ad andare avanti per 10 mesi" ha continuato Bonorino.



"Abbiamo fatto cassa integrazione per problemi finanziari per colpa loro e dopo 30 mesi siamo punto a capo e siamo peggiorati rispetto a quando abbiamo iniziato. È veramente un peccato" ha concluso il rappresentante rsu.