Albisola, incendio boschivo in frazione Luceto: mobilitati i soccorsi

AGGIORNAMENTO DELLE 19.45 : la situazione è al momento sotto controllo. Rimangono sul posto, per evitare recrudescenze causate dal vento, le squadra dei Vigili del fuoco di Varazze e dell'Aib di Albisola.

Allarme per un incendio intorno alle 18.45 ad Albisola Superiore, in frazione Luceto nelle prossimità di alcune abitazioni presenti tra via Carpineto e via alla Murta.

Ancora incerta l'entità precisa del rogo che ha coinvolto un'area boschiva e le cause scatenanti, ma immediatamente sul posto si sono recate le squadre di Vigili del fuoco e Aib Protezione Civile albisolese.

A destare qualche preoccupazione nelle prime fasi dello spegnimento è stato il forte vento che sta battendo la nostra provincia.