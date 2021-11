Celle, scontro tra auto sulla strada per Sanda: due feriti in codice giallo al San Paolo

Scontro tra due auto nel pomeriggio, intorno alle 17, sulla strada che da Celle conduce alla frazione di Sanda in un punto dove la strada curva prima di entrare nell'abitato: secondo quanto riferito, uno dei due veicoli uscendo da una stradina laterale ha scontrato quello che percorreva la strada principale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia locale per verificare la dinamica dell'accaduto e regolare il traffico, i Vigili del fuoco per provvedere alla messa in sicurezza dei due mezzi e, naturalmente, il personale del 118.

Due persone sono state trasportate, con l'assistenza dell'automedica, in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona da un'ambulanza della Croce Rosa di Celle e da una della Croce Rossa di Varazze.