Incendio tetto questa notte a Calice Ligure. L'allarme è stato lanciato attorno alle ore 4.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Le fiamme sono divampate in un'abitazione situata in via Canto di Sotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure.

Secondo quanto riferito, l'incendio ha interessato il materiale di coibentazione del tetto.